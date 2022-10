Acer présente Swift Edge, un PC portable OLED 16 pouces ultraléger

Alors que les fabricants font la course pour proposer un ordinateur portable OLED mariant performance, durabilité et légèreté, Acer semble avoir pris la tête avec l'annonce de son Swift Edge.

Sa caractéristique principale est bien sûr son écran OLED 16" 4K (3 840 x 2 400), doté d'un temps de réponse jusqu'à 0,2 ms, une luminosité de 500 nits et supportant 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3. L'écran dispose par ailleurs des certifications d'affichage VESA DisplayHDR True Black 500 et TÜV Rheinland Eyesafe, pour voir les choses en grand, en relative beauté, et confortablement.