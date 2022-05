Acer lance une flopée de nouveaux laptops dont un Swift 3 OLED, sous la barre des 1000 euros

Côté écran, pas de compromis non plus. Acer évoque une dalle 16:10 OLED, Ultra HD+, couvrant intégralement le spectre DCI-P3, et disposant d'un DeltaE inférieur à 2 pour des couleurs très fidèles. Un peu plus surprenant peut-être sur ce type de produit, nous profiterons visiblement d'une autonomie généreuse, estimée à 11 heures (en lecture vidéo) grâce à une grosse batterie de 99,98 Wh : le maximum autorisé sur laptop.