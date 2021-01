CES 2021 : Acer dévoile des laptops gaming animés par Intel et AMD

Conséquence logique, le portable n'accuse que 1,7 kg sur la balance et se montre relativement discret dans un sac à dos. Sa puissance, le Predator Triton 300 SE la doit principalement à son duo Intel Core i7 série H35 / NVIDIA RTX 30601 Max-Q, qu'Acer a voulu rendre le plus discret possible en cumulant caloducs, technologie Vortex Flow et ventilateurs AeroBlade.

Pour le reste, l'offre est finalement assez classique avec, pêle-mêle, un écran capable d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, du Wi-Fi 6, du Thunderbolt 4 et, petite touche Acer, la prise en charge de la technologie audio DTS:X Ultra. La disponibilité est fixée au deuxième trimestre 2021 pour un tarif de 1 799 euros.

De son côté, le Predator Helions 300 cherche à booster les performances avec la présence de la version laptop de la RTX 3080 de NVIDIA. Le CPU semble ne devoir être « qu'un » Intel i7 de 10e génération et le tout est appuyé par 32 Go de mémoire DDR4 et 2 To SSD NVMe en RAID 0.

Acer évoque également la présence d'une dalle IPS capable d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz et d'un temps de réponse de 3 ms. Sur le papier, on ne voit pas beaucoup mieux pour une machine de jeu vidéo. Forcément, un tel niveau d'équipement se ressent sur la tarification : à sa sortie au cours du printemps 2021, il sera facturé à partir de 2 399 euros.