Next@Acer 2020 : Acer s'aventure sur les laptops renforcés, sans oublier les gamers

Terminons notre tour d'horizon (non exhaustif) des nouveautés d'Acer, avec l'Helios 300. Plus abordable puisque annoncé à partir de 1 499 euros dès août, ce produit reprend le gros des spécificités du modèle lancé l'année dernière, mais en y ajoutant des composants de nouvelle génération et un nouvel écran 15,6 pouces 240 Hz Full HD (pour 3 ms de temps de réponse).

On peut compter cette fois aussi sur des processeurs Intel "H" de 10ème génération, et sur une RTX 2070 Super. En matière de RAM, il faut tabler sur un maximum de 32 Go de DDR4 2933 MHz. Le stockage profite pour sa part de deux SSD M.2 configurés en Raid 0 en plus de 2 To de HDD.

On ne note toutefois pas d'option AMD Ryzen en vue par contre sur cet Helios 300, ce qui est un peu dommage, d'autant qu'Acer ne propose pas non plus de processeurs AMD sur ses produits Triton 300 et Nitro 7, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Comme le Swift 5, ces deux laptops n'étaient pas évoqués lors de la conférence.