Attendu pour sa part courant septembre à partir de 1 199 euros, le Swift 14 AI embarque pour sa part une dalle OLED 3K ou 2K non tactile, ou bien une dalle IPS 2K tactile, si vous préférez. Il mise sur une sélection de processeurs Intel Lunar Lake allant cette fois du Core Ultra 5 226V au Core Ultra 7 258V, couplés là aussi à un maximum de 32 Go de LPDDR5x à 8 448 MHz et à un maximum de 2 To de stockage. Plus léger et compact, ce modèle de 14 pouces ne dépasse pas 1,26 kilo et embarque une batterie de 65 Wh pouvant tutoyer les 29 heures d'autonomie en lecture vidéo, assure Acer. Une estimation que nous avons hâte de pouvoir mettre à l'épreuve.

Le Swift 14 AI a aussi pour particularité d'être décliné en version AMD Strix Point. Dans cette version, l'engin mise cette fois sur un AMD Ryzen AI 9 365 (avec partie graphique Radeon 880M) couplé à un maximum de 32 Go de LPDDR5x, à 7 500 MHz et à 2 To de SSD sur les moutures les plus coûteuses.

On passe en revanche à une batterie un peu plus conséquente sur ce modèle, 75 Wh, pour atteindre les 27 heures d'autonomie selon Acer. Ce Swift 14 AI sous processeur AMD pèse également un peu plus lourd (1,32 kilo) et arrivera un peu plus tard sur le marché (4e trimestre 2024, sans plus de précisions). Acer l'annonce enfin à un prix de départ de 1 199 euros lui aussi.