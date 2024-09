Quoi qu'il en soit, le Vivobook S15 OLED sous Snapdragon X Plus conserve la même fiche technique que la version Snapdragon X Elite lancée en juin. On y retrouve notamment un écran OLED 2,8K, 100 % DCI-P3 et 120 Hz, une batterie de 70 Wh, les mêmes connectiques et le même châssis en aluminium, mais cette fois avec 16 Go de mémoire vive en LPDDR5x et 512 Go de SSD.