ASUS : deux nouveaux Vivobook Pro 15 OLED et Pro 16 OLED, aux prises avec Apple et Huawei ?

L'élément le plus notable de ces Vivobook Pro 15 et 16 OLED est bien sûr la présence d'écrans OLED, respectivement de 15" et 16". Tous deux proposent une définition FHD et sont certifiés DisplayHDR True Black 600 avec une luminosité pouvant culminer jusqu'à 600 nits.

Ils affichent un gamut 100 % DCI-P3 et profitent des technologies telles que le Flicker Free et le Low Blue Light. Le Vivobook Pro 16 OLED a un léger avantage par rapport à son petit frère, avec un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz.

Sous le capot, tous deux peuvent compter sur une carte graphique RTX 3050 Ti, un processeur Intel 12e génération pouvant aller jusqu'au Core i7-12700H doté de 6 p-cores et 8 e-cores pour 20 threads. Pour compléter cela, nous avons 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 1 To.

Les deux machines sont refroidies par le système ASUS IceCool Plus comprenant deux ventilateurs à triple ventilation. Côté batterie, l'on parle d'une batterie de 96 Wh, épaulée par un adaptateur AC de 150-watt.