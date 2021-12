Asus annonce ses nouveaux ProArt Studiobook et ProArt Studiobook Pro Series

Il devient de nos jours difficile d'imaginer un ordinateur portable dédié aux créatrices et créateurs sans écran OLED, surtout lorsque le produit se veut être haut de gamme. ASUS l'a bien compris et a équipé toutes ses variantes de ProArt Studiobook d'écrans 16 pouces OLED 4K HDR 16:10. Pour aller encore un peu plus loin, la norme HDR de ces écrans se veut être certifiée VESA DisplayHDR 500 True Black, permettant de profiter de contrastes très élevés, de noirs profonds et de couleurs vives et réalistes.