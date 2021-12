ASUS rafraichit sa gamme professionnelle avec les ExpertBook B5 et ExpertBook B5 Flip

ASUS annonce qu'il sera possible d'équiper les ExpertBook B5 / B5 Flip d'un Core i7-1165G7 dans leur version haut de gamme, couplé à un maximum de 48 Go de RAM et jusqu'à 2 To de SSD (configuration RAID possible). Cette plateforme Tiger Lake-U débloque bien sûr l'accès à la norme Thunderbolt 4 pour deux ports USB-C rapides (40 Gbps) et capables de supporter à la fois la recharge et l'affichage en 4K.

Un port USB-A est néanmoins disponible sur les deux appareils, au même titre qu'une sortie HDMI pleine taille. Côté connectivité, le Wi-Fi 6 est enfin au menu, sans surprise.

ASUS veut enfin faire plaisir aux pros en équipant les ExpertBook B5 / B5 Flip de panneaux OLED Full HD. Ces dalles sont censées couvrir intégralement le spectre colorimétrique DCI-P3 et permettre une compatibilité HDR. La qualité d'affichage devrait donc être au rendez-vous.