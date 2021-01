CES 2021 : les ASUS ZenBook Duo et Pro Duo reviennent plus forts, avec un écran secondaire plus utile

C'est une mise à jour somme toute assez timide du ZenBook Pro Duo 15 que nous propose ASUS. L'appareil récupère de son cousin le ROG Zephyrus Duo un nouveau système de charnière permettant d'incliner automatiquement vers l'utilisateur l'écran secondaire, à mesure qu'on ouvre le capot. Une chouette idée qui est l'une des seules vraies nouveautés de ce produit, labellisé RTX Studio.

Le Pro Duo 15 conserve pour le reste son très bel écran tactile 4K OLED de 15,6 pouces (certifié Pantone et capable de couvrir à 100 % le spectre DCI-P3), en plus de sa dalle secondaire Ultra HD de 14 pouces, limitée comme par le passé à la technologie IPS, mais tactile elle aussi. Bizarrement, l'appareil ne passe pas sous processeurs AMD Ryzen 5000 HX, et on n'y trouve pas non plus de puce Intel Tiger Lake-H (annoncées cette semaine). À la place, ASUS aide Intel à écouler ses stocks de CPU Comet Lake-H, dont le lancement remonte maintenant au printemps 2020.

C'est certes un peu dommage, mais l'appareil conservera tout de même un excellent niveau de performances en proposant, au choix, un Core i7-10875H ou un Core i9-10980HK. Il faudra par contre faire une croix sur le Thunderbolt 4, réservé aux puces Tiger Lake.

Côté GPU, ASUS annonce une RTX 3070 quelque soit le modèle choisi. En 2019, l'appareil se limitait pour rappel à une RTX 2060. Le Pro Duo 15 pourra en revanche compter sur un maximum de 32 Go de RAM (DDR4 à 2933 MHz) et 1 To de stockage en SSD M.2. Une batterie de 92 Wh est aussi annoncée, ainsi qu'une connectivité Wi-Fi 6.