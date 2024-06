ASUS étoffe ses gammes Zenbook et Vivobook avec un modèle XXL et un modèle ARM

L'appareil s'équipe quoi qu'il en soit des derniers processeurs AMD Ryzen (Zen 5, 28 W de TDP), couplés à un maximum de 16 Go de LPDDR5X à 7500 MHz, et d'une chambre à vapeur qui devrait lui permettre d'éviter la chauffe et le bruit sur un châssis pourtant particulièrement affiné : 1,1 cm d'épaisseur seulement pour 1,5 kg sur la balance.

Côté écran, ASUS reste fidèle à son crédo de mettre de l'OLED partout. On retrouve donc une dalle organique de 16 pouces au format 16:10, offrant une définition 2,8K, une fréquence de rafraîchissement 120 Hz, une prise en charge intégrale de l'espace colorimétrique DCI-P3, et une luminance maximale de 550 cd/m2.

Pour le reste, la marque évoque enfin une webcam compatible avec d'identification faciale via Windows Hello, mais des connectiques nombreuses (USB 4, HDMI, lecteur de cartes SD…) et une connectivité Wi-Fi 7.

Le Zenbook S16 arrivera en France début août, à partir de 1999 euros.