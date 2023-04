Zenbook 15, Vivobook Pro : Asus dégaine ses nouveaux ordinateurs portables OLED, très séduisants

Ce nouveau Zenbook est alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 7735U et un GPU AMD Radeon. Comptez également sur la présence de 32 Go de mémoire vive et d'un SSD PCIe 4.0 de 1 To. ASUS veut proposer un ordinateur portable compact, mais qui n'en demeure pas moins puissant et adapté à des usages multiples. Il est compatible avec la norme Wi-Fi 6E et embarque un port HDMI 2.1, une prise jack, ainsi que des ports USB4, USB 3.2 Gen Type-C et USB 3.2 Gen 1 Type-A.