Acer présente le Predator Orion X, un petit PC de bureau, certes, mais qui en a dans le ventre

En matière de design, Acer nous propose ici un PC aux allures de capsule spatiale. Du haut de ses (seulement) 9 kg et de ses 15,4 L, la bête promet un haut niveau d'accessibilité et de personnalisation. Le châssis présente trois zones principales facilement identifiables depuis la façade, chacune donnant accès à des éléments bien compartimentés de la tour : la zone 1 vous ouvre les portes du CPU, du bloc d'alimentation et du SSD ; la zone 2 cache le VGA et les deux emplacements de disque dur SATA de 2,5 pouces ; et la zone 3 permet de loger le refroidisseur liquide du CPU.