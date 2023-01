Predator Helios 18 : notre prise en main du nouveau monstre d’Acer sous RTX 4080

Du lourd donc, mais qui ne sera disponible que sur les modèles les plus dispendieux des Helios 16 et 18… et donc à un prix prohibitif. Comptez en effet plus ou moins 4 000 euros pour le modèle que nous avons découvert en compagnie d’Acer. Pour ce tarif, on peut heureusement compter sur un Core-i9 13900HX 32 Go de DDR5 et une RTX 4080 (en 165 W). Il ne nous reste maintenant plus qu’à tester ce modèle en bonne et due forme pour savoir ce qu’il vaut vraiment en jeu face à ses principaux concurrents. Réponse d’ici quelques semaines sur Clubic.