Acer présente son Predator Helios 500, un monstre à écran Mini-LED 4K... et deux autres laptops intrigants

Commençons par l'Acer Swift X. L'appareil nous fait penser à une sorte d'hybridation entre le HP Envy 14 et l'ASUS Zephyrus G14 . Dans un format compact de 14 pouces pour 17,9 mm d'épaisseur et 1,39 kg seulement, l'appareil parvient à regrouper un processeur AMD Ryzen 7 5800U, 16 Go de RAM et une RTX 3050 ou 3050 Ti (au choix). C'est la première fois qu'Acer tente une configuration aussi ambitieuse sur sa gamme Swift, habituellement marquée par des ultraportables intéressants, mais beaucoup plus « traditionnels » tels que le Swift 5 .

Avec cette configuration, l'appareil vise les étudiants souhaitant une machine capable de lancer quelques jeux dans de bonnes conditions tout en étant facile à emporter en cours, mais aussi les créatifs ponctuels ayant besoin d'un ordinateur compact. Côté affichage, le Swift X embarque un écran IPS Full HD de 14 pouces disposant d'une luminance maximale de 300 nits. Il pourra couvrir à 100 % le spectre sRGB. On profite enfin d'un maximum de 2 To de SSD . L'autonomie est pour sa part annoncée à 17 heures maximum grâce à une batterie de 59 Wh compatible avec la recharge rapide. Wi-Fi 6 et lecteur d'empreintes digitales sont enfin de la partie.

Le Swift X arrivera Europe dans le courant de l'été, à partir de 899 euros.