Iris Xe MAX, le nouveau GPU d'Intel, débarque dans l'Acer Swift 3X

Si Acer semble assez fier d'être parmi les premiers à compter sur la puce graphique dédiée d'Intel, les informations communiquées par la marque au sujet de son Swift 3X sont pour le reste frugales. On apprend que l'appareil ne dépasse pas les 1,37 kilo. Avec son processeur Intel de 11e génération et son GPU Iris Xe Max, Acer assure qu'il pourra « offrir aux professionnels de la création tels que les photographes et les YouTubeurs des capacités uniques et des performances puissantes en déplacement, pour le travail et les jeux ».

Il faudra autrement compter sur un écran IPS Full HD de 14 pouces couvrant à 72% le spectre NTSC. On trouvera aussi un modem Wi-Fi 6, ainsi que des ports HDMI, jack 3,5 mm, USB-C Thunderbolt 4 et USB-A 3.2 Gen 2. Côté autonomie, Acer promet jusqu'à 17 heures 30 (ce qui méritera d'être vérifié en test), mais aussi une recharge rapide permettant de récupérer environ quatre heures d'autonomie en seulement 30 minutes sur secteur.

Le Swift 3X sortira en Europe en novembre à un tarif de départ annoncé à 849 euros.