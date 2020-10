Pas moins de 6 nouveaux écrans gaming chez Acer, le G-Sync en bonne place

À côté de la série XB3, Acer prépare d'autres écrans, d'autres moniteurs que l'on peut aussi destiner aux joueurs, un peu moins fortunés dans le cas des modèles Nitro.

Le Predator X34 GS n'entre clairement pas dans la catégorie des écrans « accessibles » avec son tarif de 1 099 euros. À ce prix, on peut toutefois compter sur l'immersion d'une dalle incurvée de 34 pouces (3 440 x 1 440). Il s'agit, comme sur le XB273U NV, d'une dalle IPS Agile-Splendor qui conserve certifications (VESA DisplayHDR 400) et caractéristiques clés (couverture DCI-P3 à 98%). Compatible NVIDIA G-Sync, le X32 GS affiche un taux de rafraîchissement overclocké de 180 Hz et un temps de réponse de 0,5 ms de gris à gris.

Plus « modestes » donc, les Nitro XV272U KV et Nitreo XV272 LV sont respectivement facturés 469 euros et 319 euros. Le premier est un modèle 1 440p doté d'une dalle IPS Agile-Splendor assurant une couverture DCI-P3 à 95%. Le taux rafraîchissement reste excellent (170 Hz overclocké). Il est un tout petit peu plus faible sur le XV272 LV (165 Hz), mais la dalle perd surtout en définition : on garde l'IPS Agile-Splendor, mais plus que sur du 1080p alors que la couverture DCI-P3 baisse à 90%.

Les Nitro XV272 LV, Predator XB232U GX et Predator X34 GS seront disponibles dès décembre alors que les Nitro XV272U KV, Predator XB253Q GW et Predator XB273U NV se feront attendre quelques semaines de plus, jusqu'à janvier 2021.