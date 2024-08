Néanmoins, l'expérience G-Sync délivrée par la puce de Nvidia garantissait de profiter de fonctionnalités supplémentaires avec des critères de certifications bien plus strictes que chez AMD avec ses labels FreeSync Premium et Premium Pro. On pense notamment à la plage VRR plus large pour les moniteurs G-Sync, à la présence d'un overdrive variable, et aux diverses tâches attribuées à la puce pour réduire les artefacts comme le ghosting.