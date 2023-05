Ultra Low Motion Blur 2 : NVIDIA améliore la réduction du flou de mouvement

Sur le principe, l'ULMB est une technologie qui vise à réduire tout ce qui est flou entourant le mouvement. De fait, on doit aboutir à quelque chose de plus net pour plus de confort visuel. NVIDIA précise que pour y parvenir, « l'ULMB désactive le rétroéclairage 75 % du temps. Ce rapport cyclique de 25 % sur un panneau de 300 nits maximum signifiait que les images seraient claires, mais moins lumineuses. »