NVIDIA Reflex : peut-on dire adieu à l'input lag ?

Durant sa présentation et ensuite dans une vidéo, Nvidia a expliqué comment les joueurs allaient pouvoir profiter de cette amélioration substantielle de leurs sessions de jeu en ligne. Reflex va synchroniser le processeur et le GPU GeForce pour se débarrasser d'une partie du processus de rendu des frames qui nécessite la communication de ces 2 composants. De par son fonctionnement, cette technologie est donc compatibles avec d'anciennes cartes Nvidia et pas seulement les derniers modèles RTX.