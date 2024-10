Autre amélioration notable, l'overlay in-game de NVIDIA App a eu droit à une refonte en profondeur. Plus complet et personnalisable que jamais, il affiche désormais une foule de métriques de performance en temps réel comme l'utilisation du CPU et du GPU, les températures, la latence réseau, etc. Mieux encore, cet overlay nouvelle génération est capable de détecter les goulots d'étranglement et de suggérer des ajustements à la volée pour fluidifier l'expérience.