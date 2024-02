NVIDIA : la nouvelle application PC pour combiner GeForce Experience et le panneau de configuration est là, en bêta

Enfin, le classique menu Paramètres permet d'afficher les informations sur son PC, de régler quelques préférences (notifications, téléchargement automatique des pilotes…), et d'activer ou non la nouvelle interface superposée NVIDIA. Celle-ci jouit d'ailleurs d'une refonte bienvenue, avec un redesign et quelques changements. Davantage de statistiques sont affichées dans l'overlay des performances notamment, tandis que des raccourcis vers des outils comme Shadowplay (capable d'enregistrer des vidéos jusqu'à 120 FPS), les filtres ou le mode photo sont là pour une utilisation plus simple et rapide.