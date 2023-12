Pas peu fière, NVIDIA annonce les 500 jeux et applications RTX en 5 ans, des cadeaux à la clé

La fête ne saurait être complète sans la publication de nouveaux pilotes graphiques afin de prouver que le suivi NVIDIA est impeccable. Il s'agit des GeForce Game Ready 546.29.

Leur principal objectif est la prise en charge de Call of Duty : Modern Warfare III Season 1, de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Throne and Liberty et Avatar: Frontiers of Pandora. Parallèlement à cela, les nouveaux pilotes sont là pour corriger un bug d'affichage sur le navigateur Microsoft Edge et revenir sur un défaut lors du streaming de jeux via Discord.

En revanche, petit couac, car ces pilotes rencontrent déjà un problème : il semble qu'un phénomène de stuttering apparaisse lors du streaming sous Discord alors que la synchronisation verticale est activée. Un hotfix a d'ores et déjà été publié par NVIDIA pour y remédier.