NVIDIA : un nouveau pack GeForce PC Game Pass pour les GeForce RTX série 40 et trois nouveaux jeux compatibles DLSS

« À partir d'aujourd'hui, les acheteurs de cartes graphiques GeForce RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 et 4090 éligibles chez certains détaillants et revendeurs en ligne recevront trois mois d'accès gratuit à PC Game Pass, et dans certains pays, les joueurs recevront également trois mois d'adhésion prioritaire à GeForce NOW ».

Les explications de NVIDIA sont claires, mais il convient d'ajouter que la France ainsi que la majorité des pays de l'Union européenne sont concernés par cette offre qui cumule donc les avantages du GeForce NOW et du PC Game Pass, et ce, pendant une durée de trois mois.