Quand NVIDIA « copie » AMD : le jeu Alan Wake 2 en bundle avec les GeForce RTX 4000

Plus important, NVIDIA précise que l'offre court jusqu'au 13 novembre. En revanche, nous n'avons pas de précisions sur la date de démarrage. Est-ce que ceux qui ont acheté une carte il y a quinze jours seront concernés ? On aimerait le croire. Et il y a un mois ? Nous tâcherons d'en savoir plus et nous vous préciserons la chose.

En revanche, il convient de rappeler la précision de NVIDIA lorsqu'elle parle de son offre : « chez certains détaillants et revendeurs en ligne ». De fait, tous les revendeurs, toutes les boutiques ne sont pas concernés par l'offre. Là encore, nous tâchons d'éclaircir la chose au plus vite.

Enfin, parallèlement à l'annonce de ce bundle, NVIDIA précise que la dernière version des pilotes GeForce Game Ready (537.58) a été publiée. Avec elle, on parle, notamment, prise en charge de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare III, de Forza Motorsport et de Lords of the Fallen.