Starfield en bundle avec plein de CPU Ryzen et de GPU Radeon RX

Un partenariat d'abord présenté comme « graphique » et qui va se traduire par la prise en charge de la technique de super-échantillonnage conçue par AMD – le FidelityFX Super Resolution ou FSR – au nez et à la barbe de NVIDIA et de son DLSS (pour Deep Learning Super Sampling).

Très vite cependant, il a été question d'une autre dimension à ce partenariat, une dimension plus commerciale puisque plusieurs rumeurs ont évoqué la possibilité d'une offre cadeau pour tout achat d'un processeur Ryzen.