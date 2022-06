3 jeux offerts dont Forspoken pour l'achat d'une Radeon RX 6000 d'AMD

Mises sur le marché le mois dernier et concomitantes au déploiement du fameux FSR 2.0, les nouvelles AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT et RX 6950 XT ainsi que toute la gamme RX 6000 pourraient bien être prochainement dévalisées.

Via le programme Raise the Game, trois gros jeux que sont Forspoken, Saints Row Reboot et Sniper Elite 5 pourront être obtenus sans surcoût avec l'achat d'une Radeon RX 6000. Les codes des jeux seront fournis avec la carte graphique nouvellement acquise et pourront être activés via le portail d'obtention de jeux d'AMD, cité en source ci-dessous.

Une offre particulièrement généreuse, mais bien sûr pas sans intérêt pour la Team Rouge. Les premières Radeon RX 7000 (soupçonnées plus puissantes que les RTX 4000) sont en effet attendues courant octobre.

AMD entend ainsi écouler les stocks de sa génération actuelle de cartes graphiques, afin de laisser la place à la prochaine.