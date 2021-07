AMD : lancement des Radeon RX 6600 XT prévu le 11 août

Au CES, AMD promettait l'apparition de nouvelles cartes RDNA 2 sur le premier semestre 2021. Après l'arrivée en mars d'une Radeon RX 6700XT, la RX 6600 XT fait de plus en plus parler d'elle. Ce qui semble être une unité MBA (« Made by AMD ») se dévoile aujourd'hui en photo… et en benchmark.