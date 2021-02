AMD : une nouvelle Radeon RX 6000, avec architecture GPU RDNA2, sera annoncée le 3 mars

L’identité de la carte reste incertaine, notez qu’AMD utilise le singulier. Selon les précédentes rumeurs, la candidate la plus plausible est la RX 6700 XT. Déjà en janvier, des fuites mentionnaient une commercialisation à partir de fin mars. Plus récemment, début février, Gigabyte a enregistré six cartes graphiques Radeon RX 6700XT avec 12 Go de GDDR6 auprès de l'Eurasian Economic Commission (ECC).