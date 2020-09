AMD dévoile le design de sa Radeon RX 6000 sur Twitter

Pour dévoiler les lignes de sa nouvelle carte, AMD ne s'est pas contenté d'une simple image publiée sur Twitter. Le groupe a aussi publié les coordonnées de son île sur le mode créatif de Fortnite, pour permettre aux joueurs d'aller l'admirer sous tous les angles. L'occasion de constater qu'AMD misera, sans surprise, sur un double connecteur de 8-pin pour l'alimentation. Sur ses RTX 3000, NVIDIA proposera pour sa part un connecteur d'alimentation propriétaire de 12-pin, nettement plus compact.

Pour le reste, on découvre une conception plutôt imposante, avec un système de dissipation axé sur trois ventilateurs, et un radiateur laissé à l'air libre sur l'un des flancs de la carte. La connectique de ce modèle de référence devrait pour sa part comporter deux ports DisplayPort, une sortie HDMI et ce qui semble être une sortie VirtualLink.