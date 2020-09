NVIDIA achète ARM pour 40 milliards de dollars

Pour l'enseigne, l'acquisition d'ARM doit effectivement signifier le début d'investissements plus conséquents en faveur de l'intelligence artificielle. Jensen Huang déclare ainsi : « L'IA est la technologie la plus puissante de notre époque. Dans les années à venir, des milliards d'ordinateurs exécutant une IA créeront un nouvel Internet des objets qui sera des milliers de fois plus grand que l'Internet des personnes d'aujourd'hui ».

Il ajoute : « Ce qui va changer, c'est le rythme de notre feuille de route ».