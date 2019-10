Microsoft renouvelle sa gamme Surface et annonce un nouveau modèle à processeur ARM

Surface Pro 7 : la tablette de Microsoft muscle sa fiche technique



Surface Laptop : une évolution en douceur



Surface Pro X : la première tablette Microsoft sous processeur ARM



Pour cette dernière génération de Surface Pro, Microsoft n'a pas jugé bon de revoir le design de son produit, qui reste identique à la précédente version et mise davantage sur la mise à niveau des composants de sa machine, à commencer par le processeur qui passe désormais à la 10ème génération des puces Intel.Le miniDisplayPort disparait pour laisser place à de l'USB-C, mais conserve toujours un port USB-A pour des raisons de compatibilité avec l'ensemble des périphériques.Le Surface Pro 7 sera disponible le 22 octobre à partir de 749$.L'ordinateur portable de Microsoft ne verra pas non plus son design bouleversé, mais modifié subtilement, notamment au niveau des bordures d'écran qui sont désormais plus fines. La vraie nouveauté de cette nouvelle gamme de Surface Laptop est le modèle 15 pouces, qui vient s'ajouter à celui de 13 pouces. Le revêtement en Alacantra disparait également au profit d'une structure intégralement réalisée en aluminium et le trackpad est 20% plus large.L'appareil intègre la 10ème génération de puces Intel, ainsi qu'un GPU AMD Ryzen Surface Edition conçu spécialement pour cet ordinateur. Microsoft a pensé également à l'amélioration de son produit en permettant un accès rapide au disque SSD pour le remplacer. La charge rapide est également au programme via le Surface Port dédié, Microsoft annonçant 80% de batterie en une seule heure de charge. Un port USB-C et USB-A complètent la connectique.Le Surface Laptop sera dans les magasins le 22 octobre à partir de 999$.Microsoft a également présenté un nouveau membre de la famille Surface Pro, le Surface Pro X.Le produit par son nouveau design qui hérite de bords sérieusement rétrécis par rapport à la dernière itération et d'un châssis bien plus fin qu'auparavant (5,3 mm), à peine plus épais que les deux ports USB-C intégrés. L'écran d'une talle de 13 pouces offre une résolution de 2880 x 1920 pixels. Les nouvelles Surface Cover, intégrant un clavier repensé, offrent également un logement conçu pour le nouveau Surface Pen Light.Cette nouvelle Surface est également la première à intégrer un processeur ARM, le Microsoft SQ1 développé en interne par le constructeur, à la place des puces Intel utilisées historiquement. Cette nouvelle architecture permet à la tablette d'afficher une autonomie plus importante (mais pas annoncée sur scène) et d'offrir une connectivité 4G à l'appareil.Microsoft a également intégré des compétences exclusives en matière d'intelligence artificielle à la Surface Pro X, comme une fonctionnalité permettant automatiquement de replacer les yeux d'un interlocuteur lors d'un appel vidéo réalisé via Microsoft Teams.La Surface Pro X sera disponible au mois de novembre, mais le prix n'a pas encore été communiqué par la marque.