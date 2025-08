Livré avec Windows 11, l'appareil a quoi qu'il en soit été expédié en avance à la chaîne YouTube ET Prime et à son vidéaste, qui s'est amusé à le passer sous Linux, et plus spécifiquement sous Bazzite (probablement la plus populaire des distributions Linux orientées gaming à ce stade).

Cette dernière est utilisée ici en guise d'alternative à SteamOS, que le YouTuber aurait aimé employer, mais qui souffre de problèmes de compatibilité avec le Ryzen AI MAX+ 395, explique-t-il. En complément de Bazzite, l'intéressé utilise également Decky et CSS Loader pour obtenir une expérience logicielle personnalisée… et personnalisable.

Les résultats obtenus en jeu étaient alors très prometteurs, tantôt en 1600p (définition native de l'appareil), tantôt en 1440p (privilégié pour certains titres).

Voici les résultats obtenus par ET Prime avec l'AIM MAX Plus sous Linux, sur Spider-Man 2, Borderlands 3, The Witcher 3, Japanese Drift Master, Shadow of the Tomb Raider et Cyberpunk 2077 :

Spider-Man 2, en 1600p / préréglages Élevés / FSR en niveau qualité : environ 74 FPS en moyenne

Borderlands 3, en 1440p / préréglages Ultra / échelle de résolution à 100% : entre 80 et 100 FPS en moyenne

The Witcher 3, en 1440p / préréglages Ultra : 80 FPS en moyenne

Japanese Drift Master, en 1440p / préréglages Élevés : 80 à 95 FPS

Shadow of the Tomb Raider / préréglages Ultra : 83 FPS en moyenne

Cyberpunk 2077, en 1440p / préréglages Élevés / FSR 2.1 en niveau qualité : 66 FPS en moyenne.

Rappelons que le Ryzen AI MAX+ 395 est capable d'atteindre un TDP maximal théorique de 120 W, ce qui n'est pas le cas ici. Comme évoque plus haut, l'AIM MAX Plus se contente pour sa part d'une puce bridée, puisque limitée à 65 W.