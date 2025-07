Commercialisé uniquement en Chine dans l'immédiat, entre 17 999 et 19 999 yuans (soit entre 2200 et 2400 euros approximativement), le LCFC-H02 est équipé d'un Ryzen AI Max+ 385, 390 ou 395 en fonction de la version privilégiée. Quelle que soit la puce choisie, l'appareil peut embarquer un maximum de 128 Go de LPDDR5x et l'on y trouve deux emplacements pour SSD M2 PCIe Gen 4 (pour jusqu'à 4 To embarqués a priori).

On ignore quelle est la quantité précise de RAM et de stockage installée sur les trois moutures de l'appareil, mais compte tenu de son positionnement tarifaire, il y a fort à parier que l'on y retrouve au minimum 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Le LCFC-H02 s'appuie en tout cas sur un châssis en aluminium et plastique de 4 l (247,5 x 188,4 x 96,5 mm) et dispose par défaut d'une connectivité Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2. Il est néanmoins possible d'opter en option pour un modem plus performant, connecté alors à l'un des ports M2, visiblement sous la forme d'une barrette 2230.