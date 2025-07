Une puce particulièrement musclée donc pour animer un mini-PC capable de se plier à la plupart des scénarios sans avoir besoin de carte graphique. Moins puissant que l'EVO-X2, l'EVO-T1 devrait aussi être nettement moins cher.

Rappelons que les premières boutiques à vendre l'EVO-X2 le facturent 2 099 euros dans sa version avec 128 Go de mémoire vive et 2 To de SSD. Il coûte encore 1 659 euros « limité » à 64 Go de RAM et 1 To de SSD. Pour l'EVO-T1, nous n'avons hélas pas encore de tarif officiel, mais GMKtec a précisé qu'il serait bien plus abordable. Il est aussi présenté dans un boîtier plus compact sans que cela ait un réel impact sur l'équipement proposé.

En effet, GMKtec a mis les petits plats dans les grands avec deux emplacements de DDR5 SO-DIMM en DDR5-5600 et trois emplacements M.2 2280 pour SSD en PCIe Gen 4 x4. Il est aussi question de proposer de l'USB4 et deux ports réseau en 2,5 GbE. Notons au passage que si l'iGPU Intel ARC 140T devrait offrir de belles performances, GMKtec propose malgré tout un connecteur Oculink dont le but est de pouvoir accueillir une carte graphique externe.

Sans donner de date exacte de lancement, GMKtec termine son annonce en évoquant la possibilité d'obtenir une réduction de 80 dollars au moment de la sortie. Ce n'est sans doute pas grand-chose, mais ça reste bon à prendre.