Au Japon, Minisforum a dévoilé cette semaine deux nouveaux Mini-PC, que le média local PC Watch a pu approcher.

Le premier (Minisformum MS-A2) est un modèle assez classique sous processeur AMD Ryzen 9 9955HX, équipé de mémoire vive au format SO-DIMM, de trois emplacements M2 (deux en PCIe Gen 4 et un en PCIe Gen 3), et d'un emplacement PCIe 4.0 x8 pour l'intégration d'un GPU dédié en single-slot. Ce n'est toutefois pas ce modèle qui retient le plus notre attention.