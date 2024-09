De manière on ne peut plus classique, Minisforum conserve le format de la très grande majorité des mini-PC commercialisés depuis déjà quelques années. Les dimensions semblent devoir être contenues, et se posera logiquement la question du refroidissement d'une puce aussi puissante que le Ryzen 9 HX370.

Minisforum ne détaille d'ailleurs pas encore les composants prévus pour épauler le processeur d'AMD, mais la fuite relayée par VideoCardz confirme un tarif plus agressif : à 5 699 RMB, soit environ 810 dollars, il est bien plus abordable que le modèle de Beelink. En revanche, il faut faire une croix sur les haut-parleurs intégrés, et plus surprenant, il n'est pas non plus question de connecteur Oculink pour une carte graphique externe.

Plus surprenant, car en ce moment, Minisforum communique beaucoup sur la commercialisation de sa solution de carte graphique externe, avec connecteur Oculink. Il nous faudra voir si cette lacune en est réellement une, sachant que le Ryzen 9 HX 370 doit proposer de jolies performances vidéo. Enfin, notez que l'EliteMini AI370 semble calé pour une sortie courant octobre, en Chine.