Bientôt des mini-PC propulsés par le Ryzen 9 5900HX, notamment chez Minisforum

La marque Morefine, spécialisée dans ce type de machines, a annoncé l'arrivée prochaine de son S500+. L'appareil embarquera un Ryzen 9 5900HX, qui pourra être couplé à un maximum de 32 Go de mémoire vive (DDR4 à 3200 MHz ou LPDDR4 à 4266 MHz) et à 1 To de SSD M.2 . Un emplacement pour HDD ou SSD 2,5 pouces sera aussi au menu, avec une connectivité Wi-Fi-6 et Bluetooth 5.0.

La connectique s'articulera pour sa part autour d'un port DisplayPort 1.4, d'une sortie HDMI 2.0, de deux prises Ethernet 2,5 GbE, d'une sortie casque, d'un port USB-C et de six entrées USB-A au total.

Comme le souligne TechPowerUp, Morefine n'est pas le seul à se lancer : Minisforum a aussi confirmé au site spécialisé VideoCardz avoir un mini-PC sous processeur AMD Ryzen 9 5900HX dans les cartons. Pour l'instant, on ignore toujours quand les deux appareils arriveront sur le marché… et à quel prix.