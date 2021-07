Intel, des processeurs Core i9-12900K de 12ème génération en vente en Chine... à plus de 1000 $

Pour rappel, le créneau de commercialisation des puces de bureau « Alder Lake » n'est pas encore connu. Elles devraient arriver sans plus de précisions en fin d'année 2021 ou début d'année 2022. Pour ne pas attendre et profiter des futurs Core i9 dès maintenant, des clients sont visiblement prêts à payer entre 1064,95 et 1157,55 dollars. Il s'agirait en tout cas des prix pratiqués sur le « marché noir » chinois, d'après les informations de YuuKi_AnS. Un achat dispendieux, dont l'intérêt est limité. Aucune carte mère actuelle n'est capable d'exploiter ce processeur : il exploite le nouveau socket LGA 1700, qui n'est pas encore disponible lui non plus.

On apprend par ailleurs que certains de ces revendeurs occultes ne revendent qu'en lot, avec une commande minimale de 100 unités pour des échantillons d'ingénierie plus anciens qui plus est. De quoi limiter encore plus l'intérêt d'une pareille acquisition.