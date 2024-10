Vitrine technologique du savoir-faire d'ASUS, la ROG Crosshair X870E Hero est un produit qui ne se destine évidemment pas à la majorité des utilisateurs. ASUS le sait bien, et c'est pour cela que la firme lance en parallèle toute une gamme de cartes plus abordables, avec notamment une TUF Gaming X870-Plus WiFi déjà très intéressante.

DDR5 jusqu'à 8 200 MT/s et 192 Go, 2 slots PCIe 5.0 x16, 5 ports M.2, dont 3 en PCIe 5.0, 2 ports USB 4 40 Gbps, du Wi-Fi 7, une solution audio de qualité avec Dolby Atmos, un robuste étage d'alimentation et de quoi gérer les systèmes de refroidissement les plus complexes… N'en jetez plus ! Qu'on se le dise, la carte est ultra-complète et, logiquement, dotée des fonctionnalités les plus avancées. Enfin, à un détail près, puisque le réseau Ethernet se limite à du 5 GbE.

Pour ne rien gâcher, le design est magnifique, pour une carte mère bien sûr, et ASUS a pris soin de fignoler l'ensemble en intégrant nombre de petites astuces pour que l'utilisation soit plus confortable. Non, vraiment pas grand-chose à redire… pour qui sera en mesure de s'offrir le joujou.