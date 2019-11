AMD pourrait finalement opter pour un tout nouveau socket dédié aux Threadripper de 3e génération

Un nouveau socket très proche de l'ancien

AMD se sentirait-il pousser des ailes alors qu'Intel trébuche sur le HEDT ?

Lire aussi :

La pénurie de processeur Intel fait bondir les ventes d'AMD en Europe



Source : Inpact Hardware

Et si AMD nous faisait un petit dans le dos avec sa troisième cuvée de processeurs Threadripper ? À la vue des premières cartes mères de nouvelle génération apparues en ligne (et repérées par INpact Hardware sur Twitter), la question se pose. Ces dernières arborent en effet un tout nouveau chipset baptisé TRX4... mais aussi un nouveau socket « sTRX4 ». La promesse qu'était celle d'AMD de rendre compatible sa nouvelle génération HEDT avec l'actuelle plateforme X399 et son socket TR4 (utilisé par les deux premières générations de puces Threadripper) semble s'évanouir à quelques jours d'une annonce attendue de pied ferme.Si l'apparition d'un nouveau chipset fait sens, notamment pour introduire le support du PCIe 4.0 (comme avec les cartes mères destinées aux processeurs Ryzen de troisième génération), l'arrivée d'un socket remanié sTRX4 paraît déjà plus difficile à justifier. D'autant plus que ce dernier reprend à s'y méprendre la silhouette du socket TR4 exploité depuis deux ans par AMD. Il faudra certainement observer de près les caractéristiques de ce dernier, et tout particulièrement son nombre de broches, pour avoir un meilleur aperçu de ce qu'il propose en plus.Il est aussi clair que si ce changement de plateforme et cette incompatibilité avec le socket TR4 se confirme, AMD devra justifier ce parti-pris et probablement éteindre quelques incendies au passage. Et pour cause, cette perspective s'éloigne du concept de rétro-compatibilité prôné par le groupe de Lisa Su avec ses processeurs Ryzen de troisième génération... mais aussi avec ses dernières puces pour serveurs. Dans les deux cas, seule une mise à jour du BIOS/UEFI est demandée pour permettre l'installation de puces nouvelle génération sur des plateformes existantes.Une explication à cette volte-face pourrait se trouver dans la volonté d'AMD de profiter de sa position dominante sur le marché du HEDT. L'offre bientôt renouvelée des rouges promet en effet d'être nettement plus intéressante que celle d'Intel d'un point de vue technologique.La réponse d'Intel à cette situation étant surtout de concéder à une révision drastique de son approche tarifaire, tant sur ses nouvelles puces Cascade Lake-X que sur les processeurs Skylake-X d'ancienne génération.Reste que si AMD opte bel et bien pour ce changement intégral de plateforme pour les processeurs Threadripper de troisième génération, les prix des puces actuelles - et de leurs cartes mères - devraient sérieusement baisser d'ici quelques semaines. De quoi écouler les stocks à l'approche du Black Friday ?