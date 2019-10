Intel va réduire de moitié les prix de ses anciens processeurs "Skylake-X"

Intel baisse ses prix : merci AMD...

Plus d'options pour les utilisateurs exigeants (et pour les gamers)

Source : TechPowerUp

Début octobre, Intel officialisait « Cascade Lake-X » , sa nouvelle gamme de processeurs pour ordinateurs de bureau hautes-performances (HEDT). Marquée par une certaine stagnation technologique (on reste sur l'indécrottable gravure en 14 nm), cette nouvelle cuvée peut toutefois compter sur des tarifs attractifs, rarement vus chez Intel sur ce secteur. Et pour cause, le groupe californien annonçait en début de mois des prix jusqu'à 50 % inférieurs à ceux pratiqués pour les anciennes générations. Ce sont justement ces anciennes générations de puces HEDT qu'Intel s'apprête à brader.C'est ce que l'on apprend de, qui tient l'information du site spécialisé. Pour ne pas laisser sur le carreau ses stocks restants de puces Skylake-X, Intel mise sur des réductions majeures. Le prix de certaines références devrait ainsi être purement et simplement divisé par deux. De quoi faire revenir les prix de ces processeurs à un niveau plus digeste.Cet élan du cœur, que ce soit avec les puces Cascade Lake-X ou Skylake-X, n'est pas dû au hasard, mais plutôt au spectre des processeurs Ryzen Threadripper de 3ème génération qu'AMD doit lancer courant novembre (en compagnie du très attendu Ryzen 9 3950X) . Leur positionnement tarifaire, dans la lignée des Ryzen 3XXX, devrait être raisonnable et raisonné. On ne pouvait pas en dire autant de l'offre d'Intel il y a encore quelques semaines.En début de mois, Intel revenait toutefois à la raison en faisant par exemple passer le prix de son nouveau Core i9-10980XE (18 cores / 36 threads) sous la barre des 1 000 dollars. De quoi doubler l'indice de performance par dollar vis-à-vis de son grand frère le Core i9-9980XE, qui se négociait pour sa part aux environs de 2 000 dollars.En procédant à d'importantes ristournes sur ses puces d'ancienne génération, Intel accroît les options disponibles pour les utilisateurs souhaitant se tourner vers sa plateforme LGA2066 (compatible avec les puces Cascade Lake-X et Skylake-X). Et pour cause, par rapport au puces Skylake-X, Cascade Lake-X n'apporte pas de performances supplémentaires en single-thread. Cette nouvelle génération se contente surtout d'introduire le kit d'instructions DLBoost (dédié aux applications exploitant de l'IA) et d'améliorer l'algorithme de Turboo Boost pour booster les fréquences sur plus de cores.Trouver une puce Intel HEDT de 7ou 9génération à des prix « intéressants » pourrait donc séduire, y compris les joueurs en quête de puissance brute... Même si attendre l'annonce officielle des puces AMD Threadripper de 3génération avant toute prise de décision reste surement le mieux à faire en cette fin octobre.