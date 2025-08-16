Mois après mois, trimestre après trimestre, AMD grignote du terrain et représente aujourd'hui plus de 32 % du marché desktop face à Intel, plus à son avantage sur les puces pour laptops.
Dans le secteur du processeur x86, la place de numéro un reste, encore et toujours, associée à la société Intel. « Encore et toujours », mais la montée en puissance d'AMD, observée depuis plus de cinq ans, se poursuit, irrésistible.
AMD proche des 30 % sur les serveurs
Nous sommes habitués au rituel. Depuis maintenant plusieurs mois, AMD publie un rapport de situation du marché du CPU x86 en se basant sur les données de l'institut Mercury. Une publication qui n'est pas innocente : elle marque à chaque fois la montée en puissance du groupe de Lisa Su.
Mercury découpe le marché du processeur x86 en trois grandes catégories avec, d'abord, la question des puces pour serveurs où Intel conserve une large avance sur AMD : 72,7 % de parts de marché au second trimestre 2025 contre 27,3 % pour AMD. Cela dit, la progression d'AMD sur ce secteur est remarquable avec un YoY (sur douze mois) en hausse de 3,6 points et un QoQ (par rapport au même trimestre l'an dernier) en hausse de 2,1 points.
Une hausse qui reflète bien sûr les succès remportés par la gamme EPYC, plus puissante, plus sobre et plus économique que son homologue Xeon d'Intel. Il faut toutefois remarquer qu'entre le premier et le deuxième trimestre 2025, AMD stagne : Intel aurait-elle trouvé un moyen de mieux placer ses Xeon ? À vérifier…
Puces desktop : AMD, haut la main !
Passons maintenant au secteur des puces pour desktop ou machines de bureau. Il s'agit d'un des deux secteurs que nous traitons le plus sur Clubic et, avec celui des laptops, celui qui vous concerne le plus, fidèles lecteurs. Ces puces animent la plupart de nos machines.
Là, il est difficile de voir autre chose qu'un triomphe pour AMD qui progresse de manière presque irrésistible depuis bientôt dix ans avec, simplement, un accident de parcours sur le troisième trimestre 2022. Aujourd'hui, AMD prend sur ce seul secteur 32,2 % de parts de marché avec une progression de 4,2 points sur le trimestre précédent et rien de moins que 9,2 points de mieux en YoY. En d'autres termes, alors qu'en 2016/2018, il se vendait 9 processeurs Intel pour 1 AMD, nous sommes aujourd'hui à 2 processeurs Intel pour 1 AMD !
Mieux, la progression enregistrée sur l'année écoulée est la plus rapide enregistrée par AMD sur les dernières années et, bien sûr, une bonne part de ce succès repose sur la réussite de la gamme Ryzen 9000. Une gamme qui permet en plus à AMD de s'imposer de manière encore plus nette en revenus plutôt qu'en unités expédiées. Là, on parle d'une part de marché de 39,3 % pour une augmentation YoY de 20,5% !
Sur le mobile, Intel fait mieux que résister
Enfin terminons sur une bonne note pour Intel et, sans doute, un point à renforcer pour AMD : le secteur des puces pour ordinateurs portables ou laptops. Là, si AMD a connu de remarquables succès jusqu'en milieu d'année 2022, les choses ont tendance à se tasser, voire à régresser pour la firme de Lisa Su.
Au contraire, on note que depuis la fin d'année 2024, la progression d'Intel est constante au point de s'accaparer aujourd'hui 79,4 % de parts de marché, soit une bien meilleure position qu'au plus bas du deuxième trimestre 2022 (75,4 %). Forcément, AMD est sensiblement moins bien avec une baisse de 1,9 point en QoQ et encore de 0,3 point en YoY. Rien de dramatique donc pour AMD, mais une situation qui n'évolue pas dans le bons sens alors que la firme efface pour ainsi dire ses gains des deux dernières années.
Une situation que l'on peut tempérer en regardant les parts de marché en termes de revenus. Là, AMD récupère 21,5 %, elle vend donc ses processeurs un peu plus cher qu'Intel. Si les revenus d'AMD sont en baisse de 0,7 point par rapport au trimestre précédent, ils sont toujours en hausse de 3,9 points sur un an. Des chiffres qui s'expliquent par une meilleure position d'AMD sur le segment des portables milieu de gamme alors qu'Intel l'emporte que l'entrée de gamme.