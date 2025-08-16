Passons maintenant au secteur des puces pour desktop ou machines de bureau. Il s'agit d'un des deux secteurs que nous traitons le plus sur Clubic et, avec celui des laptops, celui qui vous concerne le plus, fidèles lecteurs. Ces puces animent la plupart de nos machines.

Là, il est difficile de voir autre chose qu'un triomphe pour AMD qui progresse de manière presque irrésistible depuis bientôt dix ans avec, simplement, un accident de parcours sur le troisième trimestre 2022. Aujourd'hui, AMD prend sur ce seul secteur 32,2 % de parts de marché avec une progression de 4,2 points sur le trimestre précédent et rien de moins que 9,2 points de mieux en YoY. En d'autres termes, alors qu'en 2016/2018, il se vendait 9 processeurs Intel pour 1 AMD, nous sommes aujourd'hui à 2 processeurs Intel pour 1 AMD !