La confiance retrouvée envers AMD repose en grande partie sur l'annonce de sa nouvelle gamme d'accélérateurs d'IA, la série Instinct MI350. Lors d'une récente présentation, Lisa Su, la PDG d'AMD, a affirmé que ces nouvelles puces, telles que la MI355X, surpassent les offres de NVIDIA en matière d'efficacité.

AMD met en avant des arguments chiffrés pour séduire le marché. La série MI350 serait jusqu'à 35 fois plus rapide que les générations précédentes de la marque. Plus important encore, Lisa Su affirme que la puce MI355X offre des performances équivalentes à celles de la complexe et onéreuse GB200 de NVIDIA, mais à un coût inférieur. Le ratio performance/prix est un axe d'attaque majeur : AMD promet jusqu'à 40% de tokens — les unités de texte traitées par les modèles d'IA — en plus par dollar investi par rapport aux solutions concurrentes.

Ce discours a trouvé un écho favorable, y compris auprès d'acteurs de premier plan. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a confirmé que son entreprise utiliserait les dernières puces d'AMD, un soutien de poids qui confère une crédibilité certaine à l'offensive du constructeur.

Au-delà du matériel, la stratégie d'AMD repose sur sa plateforme logicielle ROCm, un écosystème open software stack. Contrairement à l'environnement fermé CUDA de NVIDIA, ROCm mise sur l'ouverture en assurant une compatibilité native avec les principaux frameworks d'IA comme TensorFlow et PyTorch. Cette approche pourrait séduire les développeurs et les entreprises cherchant plus de flexibilité. De quoi laisser penser que l'ère où NVIDIA pouvait manger son pain blanc sans véritable opposition touche peut-être à sa fin.