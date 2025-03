glittermen

100 fois plus de puissance pour l’IA ? NVIDIA, tu veux allumer le soleil ou quoi ?

D’un côté, c’est impressionnant : des exaFLOPS en pagaille, des IA toujours plus puissantes… bientôt, elles nous diront même quoi manger au petit-déj avant qu’on y pense . Mais à quel prix ? Entre la facture énergétique qui explose et des GPU qu’il faudra vendre un rein pour acheter , on peut se poser des questions.

Et surtout… pour quoi faire ? Optimiser la recherche médicale ? OK . Simuler le climat ? Super . Mais si c’est juste pour générer des selfies en ultra 16K ou discuter avec un chatbot plus intelligent que nous , on est en droit de se demander si ça en vaut la peine.