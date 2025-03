Il y a aujourd'hui deux modèles de développement pour les grands acteurs de l'IA. D'un côté, il est possible de suivre le chemin d'OpenAI, qui a connu une croissance assez incroyable depuis le lancement il y a un peu plus de deux ans de ChatGPT, et qui a atteint aujourd'hui une valorisation de 157 milliards de dollars.

De l'autre, il y a DeepSeek. En effet, selon une information du Financial Times, la firme chinoise non seulement ne court pas après les investisseurs, mais en plus, elle en refuse même les approches. La start-up de Shenzhen a ainsi dit non à des offres de financements de sociétés de capital-risque, mais aussi à celles portées par acteurs soutenus par l'État chinois.