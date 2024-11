DeepSeek prévoit de rendre son modèle open-source et accessible via une API, confirmant sa volonté de transparence. Cette stratégie tranche avec l'approche plus fermée d'OpenAI et pourrait séduire la communauté des développeurs. Les géants de la tech commencent à douter de l'ancien paradigme : « plus c'est gros, mieux c'est ». Les dernières recherches montrent que simplement augmenter la taille des modèles n'est plus suffisant. Des grands noms comme OpenAI, Google et Anthropic cherchent désormais de nouvelles approches pour repousser les limites de l'IA.