Là où la version preview était limitée, la version complète peut traiter des dumps JSON massifs, ouvrant la voie à des applications plus complexes en analyse de données. Le contexte de traitement a été considérablement élargi, passant à 200 000 tokens, soit plus de six fois la capacité actuelle de ChatGPT Plus (32 000 tokens). Cette amélioration permet des conversations plus longues et une meilleure compréhension des contextes complexes, un indispensable pour supporter les longues chaînes de pensée du modèle.