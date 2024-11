Cette technologie soulève des questions éthiques importantes concernant la confidentialité et le contrôle des données. Comment garantir la sécurité lors de l’exécution automatique de tâches sensibles ? Les utilisateurs auront-ils un contrôle total sur les actions de Jarvis ? L’arrivée de cet assistant marque une nouvelle étape dans la course à l’IA conversationnelle. La technologie Jarvis pourrait transformer radicalement notre façon d’utiliser internet, en automatisant les tâches répétitives et chronophages. Reste à voir comment les utilisateurs et les régulateurs accueilleront cette nouvelle avancée technologique.