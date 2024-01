Google Chrome passe à la version 121 et s'enrichit de trois nouvelles fonctions d'IA générative

L'IA et le machine learning au sein de Chrome ne sont pas une nouveauté. Des outils déjà proposés, comme le sous-titrage en temps réel, la génération de points clés dans une page web, ou encore la gestion des autorisations, en sont des exemples. Aujourd'hui, via la mise à jour 121, le navigateur se dote de trois nouveaux outils expérimentaux qui vont plus loin. Leur objectif est de gagner en productivité tout en conservant une expérience la plus personnelle possible.